30.01.2026 06:31:29
W Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
W Technologies hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
