W TOKYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

W TOKYO lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 106,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte W TOKYO 18,69 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 91,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at