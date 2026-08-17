W TOKYO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

W TOKYO hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 42,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat W TOKYO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 348,3 Millionen JPY im Vergleich zu 1,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,64 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,38 Milliarden JPY, während im Vorjahr 3,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at