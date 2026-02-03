Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|
03.02.2026 14:15:00
W.W. Grainger, Inc. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - W.W. Grainger, Inc. (GWW) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $451 million, or $9.44 per share. This compares with $475 million, or $9.71 per share, last year.
Excluding items, W.W. Grainger, Inc. reported adjusted earnings of $451 million or $9.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $4.425 billion from $4.233 billion last year.
W.W. Grainger, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $451 Mln. vs. $475 Mln. last year. -EPS: $9.44 vs. $9.71 last year. -Revenue: $4.425 Bln vs. $4.233 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grainger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Ausblick: Grainger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grainger von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Grainger gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grainger-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.01.26