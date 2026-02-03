Grainger Aktie

WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

03.02.2026 14:15:00

W.W. Grainger, Inc. Profit Retreats In Q4

(RTTNews) - W.W. Grainger, Inc. (GWW) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $451 million, or $9.44 per share. This compares with $475 million, or $9.71 per share, last year.

Excluding items, W.W. Grainger, Inc. reported adjusted earnings of $451 million or $9.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $4.425 billion from $4.233 billion last year.

W.W. Grainger, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $451 Mln. vs. $475 Mln. last year. -EPS: $9.44 vs. $9.71 last year. -Revenue: $4.425 Bln vs. $4.233 Bln last year.

