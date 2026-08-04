Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
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04.08.2026 14:11:10
W.W. Grainger, Inc. Reveals Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - W.W. Grainger, Inc. (GWW) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $570 million, or $12.01 per share. This compares with $482 million, or $9.97 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $5.021 billion from $4.554 billion last year.
W.W. Grainger, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $570 Mln. vs. $482 Mln. last year. -EPS: $12.01 vs. $9.97 last year. -Revenue: $5.021 Bln vs. $4.554 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 44.25 To $ 46.25 Full year revenue guidance: $ 19.2 B To $ 19.6 B
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