W.W. Grainger, Inc. Reveals Increase In Q2 Profit

(RTTNews) - W.W. Grainger, Inc. (GWW) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $570 million, or $12.01 per share. This compares with $482 million, or $9.97 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $5.021 billion from $4.554 billion last year.

W.W. Grainger, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $570 Mln. vs. $482 Mln. last year. -EPS: $12.01 vs. $9.97 last year. -Revenue: $5.021 Bln vs. $4.554 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 44.25 To $ 46.25 Full year revenue guidance: $ 19.2 B To $ 19.6 B