W5 Solutions Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

W5 Solutions Registered präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei W5 Solutions Registered ein EPS von -0,970 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 81,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at