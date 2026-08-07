W5 Solutions Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

W5 Solutions Registered veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,19 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,660 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat W5 Solutions Registered mit einem Umsatz von insgesamt 227,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 105,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at