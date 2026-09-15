WA,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WA, hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 16,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat WA, mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at