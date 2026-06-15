WA, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WA, stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,210 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at