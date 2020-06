WA Top Docs Proudly Presents May 2020 Approved Providers

SCOTCH PLAINS, N.J., June 14, 2020 /PRNewswire-PRWeb/ -- WA Top Docs and WA Top Dentists are proud to feature the following May 2020 approved providers.

WA TOP DOCS INCLUDE:

ANESTHESIOLOGY



Dr. Jordan Graybill

CARDIOLOGY



Dr. Louis Blake-Inada

Dr. Brendan Daly

DERMATOLOGY



Dr. Barbara Fox

ENDOCRINOLOGY



Dr. Deborah S. Golob

FAMILY PRACTICE



Dr. Margie Apacible

Dr. Anthony S. Barnett

Dr. Mary F. Bergum

Dr. Cindy L. Bowers

Dr. Kristin R. Briejer

Dr. Fredrick Brooking

Dr. Hannah R. Burdge

Dr. Charles W. Butler

Dr. Michael D. Cabasug

Dr. Wilson Chan

Dr. Blain Crandell

Dr. Marilyn Darr

Dr. Jacob C. Deakins

Dr. Robert Dini

Dr. Daniel Dugaw

Dr. Jonathan Dykstra

Dr. Vanessa B. Edrich

GASTROENTEROLOGY



Dr. John Carrougher

Dr. Alan G.Y. Chang

Dr. Thomas K. Curry

Dr. Christopher Duncan

GENERAL SURGERY



Dr. Alejandro Arnold

Dr. Bruce W. Ayres

Dr. Norman H. Burns

Dr. Deborah A. Chock

Dr. Leaza Dierwechter

INFECTIOUS DISEASE



Dr. Jose F. Echaiz Arroyo

INTERNAL MEDICINE



Dr. Khalid Aslam

Dr. Nadia A. Davis

Dr. Eric Gil

Dr. Yakov Grinberg

NEPHROLOGY



Dr. Fadi H. Akoum

Dr. Nelson Chow

NEUROLOGICAL SURGERY



Dr. David Gruber

NEUROLOGY



Dr. Roopa Bhat

OB/GYN



Dr. Anne Cherie Anholm

Dr. Daniel E. Bahnmiller

Dr. Annette Blevins

Dr. Miguel A. Brizuela

Dr. Lori D. Channell

Dr. Maria Ciani

Dr. Maheen Fallah

ONCOLOGY / HEMATOLOGY



Dr. Kawal Chester

Dr. Livia Hegerova

OPHTHALMOLOGY



Dr. Richard Bernheimer

Dr. Timothy P. Carey

Dr. Jay Chapman

Dr. Andrew S. Edwards

Dr. Richard Ehlers

ORTHOPEDIC SURGERY



Dr. Lance L. Bear

PEDIATRICS



Dr. Reinhild E. Ayoub

Dr. Jeffrey C. Ernst

Dr. Joellen Estvold

Dr. Mary P. Fairchok

PHYSICAL MEDICINE /PHYSIATRY



Dr. Cheryl A. Hayes

PLASTIC / COSMETIC SURGERY



Dr. Richard A. Baker

Dr. Edwin Y. Chang

Dr. Joshua M. Cooper

SPORTS MEDICINE



Dr. Bob J. Adams

UROLOGY



Dr. Carleen T. Bensen

VASCULAR SURGERY



Dr. George Berni

