WA, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WA, hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,10 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 36,07 JPY beziffert, während im Vorjahr 52,28 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,31 Prozent auf 23,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 22,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at