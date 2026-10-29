Waaree Energies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Waaree Energies gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,98 INR, nach 29,33 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 75,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at