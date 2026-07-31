Waaree Energies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Waaree Energies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 79,32 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Waaree Energies einen Umsatz von 44,26 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at