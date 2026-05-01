01.05.2026 06:31:29

Waaree Energies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Waaree Energies präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,91 INR. Im Vorjahresviertel hatte Waaree Energies 21,59 INR je Aktie erwirtschaftet.

Waaree Energies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 111,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 129,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 68,24 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 265,37 Milliarden INR, während im Vorjahr 144,22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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