Waaree Energies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Waaree Energies hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 36,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Waaree Energies mit einem Umsatz von insgesamt 75,65 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 118,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at