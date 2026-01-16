16.01.2026 06:31:29

Waaree Renewable Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waaree Renewable Technologies präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,14 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Waaree Renewable Technologies im vergangenen Quartal 8,51 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 136,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waaree Renewable Technologies 3,60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

