Waaree Renewable Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Waaree Renewable Technologies hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,29 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,23 Prozent auf 9,24 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at