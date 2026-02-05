|
05.02.2026 06:31:28
Wabash National öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wabash National lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -1,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 22,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 416,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Wabash National -6,400 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,54 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.