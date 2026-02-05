Wabash National öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wabash National lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 22,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 416,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Wabash National -6,400 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at