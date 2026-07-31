Wabash National stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wabash National hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Wabash National vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wabash National in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,2 Millionen USD im Vergleich zu 458,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at