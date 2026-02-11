WABCO India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WABCO India stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 73,90 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 66,15 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 10,75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 56,40 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 10,29 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at