WABCO India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WABCO India hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 9,18 INR gegenüber 10,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,66 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at