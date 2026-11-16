WABCO India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WABCO India hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

WABCO India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,51 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,13 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,15 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at