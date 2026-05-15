WABCO India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WABCO India veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 77,14 INR. Im letzten Jahr hatte WABCO India einen Gewinn von 66,81 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent auf 11,55 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 272,65 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 242,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat WABCO India im vergangenen Geschäftsjahr 41,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WABCO India 38,24 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at