Wabtec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wabtec hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,95 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,61 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at