Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|
11.02.2026 13:41:14
Wabtec Guides FY26 Adj. EPS In Line With Estimates, Revenues Above; Boosts Dividend 24% - Update
(RTTNews) - While reporting its financial results for the fourth quarter on Wednesday, transportation solutions provider Wabtec Corp. (WAB) initiated its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $10.05 to $10.45 per share on revenues between $12.19 billion and $12.49 billion.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $10.22 per share on revenues of $11.99 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
The Board of Directors also increased the quarterly dividend by 24 percent by declaring a regular quarterly common dividend of 31 cents per share, payable on March 2, 2026 to holders of record on February 17, 2026.
Further, the Board also increased the existing share repurchase authorization to $1.2 billion.
In Wednesday's pre-market trading, WAB is trading on the NYSE at $246.01, down $0.44 or 0.18 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
|
10.02.26
|Ausblick: Wabtec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.02.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Wabtec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.