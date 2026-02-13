Wabtec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wabtec hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD sowie einem Umsatz von 2,86 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,83 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 6,04 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,17 Milliarden USD, während im Vorjahr 10,39 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 8,97 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 11,07 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at