Wabtec stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wabtec veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Wabtec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at