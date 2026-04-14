Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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14.04.2026 14:58:00
Wachablösung: Meta wird bei Einnahmen aus Onlinewerbung wohl Google überholen
Die Hälfte aller Ausgaben für Onlinewerbung gehen an Meta und Google. Laut einer Analyse wird der Facebook-Konzern in diesem Jahr aber an Google vorbeiziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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