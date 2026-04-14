Wachablösung: Meta wird bei Einnahmen aus Onlinewerbung wohl Google überholen

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Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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14.04.2026 14:58:00

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