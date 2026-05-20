Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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20.05.2026 08:39:08
Wachsende Marktmacht : Ist Rheinmetall das "Google der Rüstungswirtschaft"?
Panzer, Munition, neuerdings auch Drohnen und Satelliten: In vielen Bereichen kommt die Bundeswehr kaum mehr an Rheinmetall vorbei. Ein Mitglied der Monopolkommission warnt vor starken Abhängigkeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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