Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 09:09:00
Wachstum der KI-Firma Palantir übertrifft Erwartungen
Palantir Jahresumsatz übertrifft die Erwartungen. Der stärkste Anstieg lag beim Geschäft mit Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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