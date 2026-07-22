Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
22.07.2026 23:06:35
Wachstum in allen Bereichen: Google-Mutter Alphabet übertrifft die Erwartungen
Im vergangenen Quartal läuft es blendend für den Google-Konzern: Ob Cloud-Geschäft, die Werbeerlöse der Suchmaschine oder Beteiligungen wie SpaceX - es geht kräftig aufwärts.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18:00
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
17:53
|AKTIE IM FOKUS 2: Alphabet sacken ab - Anleger hinterfragen Investitionen (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:00
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
14:19
|MÄRKTE USA/Iran-Krieg und Alphabet dürften Börse belasten (Dow Jones)
|
13:52
|ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google (dpa-AFX)