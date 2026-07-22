Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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22.07.2026 23:06:35

Wachstum in allen Bereichen: Google-Mutter Alphabet übertrifft die Erwartungen

Im vergangenen Quartal läuft es blendend für den Google-Konzern: Ob Cloud-Geschäft, die Werbeerlöse der Suchmaschine oder Beteiligungen wie SpaceX - es geht kräftig aufwärts.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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