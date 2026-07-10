BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.07.2026 11:01:23
Wachstum in USA und Europa, positive Absatzimpulse durch Neue Klasse
+++ Vollelektrische Fahrzeuge in Q2 mit zweistelligem Absatzplus in Europa +++ BMW in Deutschland auf Platz 2 bei Elektro-Autos +++ Marke MINI im ersten Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen +++ BMW Group mit rund 1,15 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Halbjahr, Weltregionen mit unterschiedlicher Dynamik +++ Jochen Goller: „Auftragseingänge des neuen BMW iX3* auf Kurs für nächsten Meilenstein.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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