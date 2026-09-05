Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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05.09.2026 08:58:53
Wachstum nicht abgeschlossen: Henkel will sich weiter vergrößern
Mit Zukäufen im Volumen von rund fünf Milliarden Euro ist der Konsumgüterkonzern Henkel zuletzt kräftig gewachsen. Chef Knobel stellt in Aussicht, dass dieser Kurs so weitergehen könnte - sofern es attraktive Angebote gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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03.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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03.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
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|14.08.26
|Henkel vz. Hold
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|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
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