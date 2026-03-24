Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Kurseinbrüche
|
24.03.2026 21:07:00
Wachstumsbedenken: Software-Aktien wie Salesforce, Microsoft und Altlassian lassen kräftig Federn
Im S&P 100 verbilligten sich Oracle an der NYSE um 4,67 Prozent auf 147,14 US-Dollar und Adobe um 3,54 Prozent auf 238,87 US-Dollar, im Tech-Index NASDAQ 100 büßten Atlassian 8,39 Prozent auf 68,17 US-Dollar ein. Außerhalb der bekannten Indizes ging es für UiPath und HubSpot um 8,66 Prozent auf 11,08 US-Dollar beziehungsweise 9,12 Prozent auf 238,15 US-Dollar bergab.
Einem Bericht des renommierten Tech-Branchenblatts "The Information" zufolge, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, entwickelt die Cloud-Computing-Sparte AWS von Amazon einen KI-Agenten. Dieser soll demnach einige Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und anderen Abteilungen automatisieren, die von den umfassenden Stellenstreichungen des Technologieriesen betroffen waren, und einen Teil der Arbeitslast von Tausenden technischer Spezialisten in Bereichen wie Cybersicherheit und Servernetzwerke übernehmen.
Bereits in den vergangenen Monaten hatten neue Werkzeuge von KI-Spezialisten wie Anthropic Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten etablierter Softwareunternehmen geschürt. Seit Jahresbeginn stehen bei diesen durch die Bank prozentual zweistellige Kursverluste zu Buche.
Schon am Montagabend hatte Anthropic zudem mitgeteilt, sein Chatbot Claude könne nun den Computer eines Nutzers übernehmen, um Aufgaben wie die Navigation in einem Browser und das Ausfüllen von Tabellenkalkulationen zu erledigen.
NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)
|
17.03.26
|Microsoft reshuffles AI team to catch up on Copilot and model building (Financial Times)
Analysen zu Microsoft Corp.
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|205,05
|-0,70%
|Atlassian
|57,29
|-2,75%
|Microsoft Corp.
|321,05
|-0,34%
|Oracle Corp.
|126,26
|-0,80%
|Salesforce
|156,90
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.