Cisco Systems Aktie

Cisco Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Q2-Zahlen 12.02.2026 22:06:00

Wachstumsbeschleunigung reicht nicht: Cisco hebt Ziele an, doch die Aktie knickt ein

Wachstumsbeschleunigung reicht nicht: Cisco hebt Ziele an, doch die Aktie knickt ein

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr.

Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

Cisco verbucht höheren Umsatz

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.

Cisco-Aktie durch Bruttomarge belastet

Die im Dow Jones und NASDAQ 100 gelistete Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel dennoch 12,32 Prozent auf 75,00 US-Dollar nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe.

/he/so

SAN JOSE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Cisco-Aktie tiefer: Cisco meldet Umsatz- und Gewinnzuwachs - KI-Story fehlt
San Francisco wirft Coca-Cola, PepsiCo & Co. irreführende Vermarktung vor
Cisco überzeugt Anleger mit gutem Jahresbeginn - Aktie im Aufwind
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten