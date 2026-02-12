Cisco Systems Aktie
ISIN: ARDEUT110095
|Q2-Zahlen
|
12.02.2026 22:06:00
Wachstumsbeschleunigung reicht nicht: Cisco hebt Ziele an, doch die Aktie knickt ein
Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.
Cisco verbucht höheren Umsatz
Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.
Cisco-Aktie durch Bruttomarge belastet
Die im Dow Jones und NASDAQ 100 gelistete Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel dennoch 12,32 Prozent auf 75,00 US-Dollar nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe.
/he/so
SAN JOSE (dpa-AFX)
