Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Wachstumsausblick
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14.10.2026 16:38:00
Wachstumsprognose bis 2045: Airbus-Aktie gefragt, Servicegeschäft vor Verdopplung
Das Marktvolumen sieht der Flugzeugbauer dann bei über 420 Milliarden US-Dollar. Für diese Dienstleistungen - die Bereiche wie operative Unterstützung, Wartung und digitale Vernetzung umfassen - erwartet Airbus ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,8 Prozent. Die weltweite Flotte von Flugzeugen dürfte laut Konzern bis 2045 auf 45.550 anwachsen.
Das Unternehmen rechnet im selben Zeitraum zudem mit einem Anstieg der Passagierzahlen auf 10 Milliarden, was ebenfalls einer Verdopplung gegenüber den aktuellen Zahlen entspricht. Dieser Anstieg werde mehr Wartungstechniker, Piloten und Kabinenpersonal erfordern. Laut Airbus werden mehr als 2,44 Millionen zusätzliche Fachkräfte benötigt.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,36 Prozent höher bei 190,82 Euro.
DJG/mgo/gos
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