Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wachstumsausblick 14.10.2026 16:38:00

Wachstumsprognose bis 2045: Airbus-Aktie gefragt, Servicegeschäft vor Verdopplung

Wachstumsprognose bis 2045: Airbus-Aktie gefragt, Servicegeschäft vor Verdopplung

Die Gesamtnachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen dürfte sich nach Einschätzung von Airbus innerhalb von etwa 20 Jahren verdoppeln.

Das Marktvolumen sieht der Flugzeugbauer dann bei über 420 Milliarden US-Dollar. Für diese Dienstleistungen - die Bereiche wie operative Unterstützung, Wartung und digitale Vernetzung umfassen - erwartet Airbus ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,8 Prozent. Die weltweite Flotte von Flugzeugen dürfte laut Konzern bis 2045 auf 45.550 anwachsen.

Das Unternehmen rechnet im selben Zeitraum zudem mit einem Anstieg der Passagierzahlen auf 10 Milliarden, was ebenfalls einer Verdopplung gegenüber den aktuellen Zahlen entspricht. Dieser Anstieg werde mehr Wartungstechniker, Piloten und Kabinenpersonal erfordern. Laut Airbus werden mehr als 2,44 Millionen zusätzliche Fachkräfte benötigt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,36 Prozent höher bei 190,82 Euro.

DJG/mgo/gos

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbus mit neuem Auftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Minus
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus von vor 10 Jahren verdient
Aktie dennoch im Minus: Airbus erreicht 547 Auslieferungen nach neun Monaten

Bildquelle: Naiyyer / Shutterstock.com,Dr_Flash / Shutterstock.com,Selfiy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,50 0,28% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 48,60 -0,41% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen