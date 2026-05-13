WACKER CHEMIE-Aktie höher: Darum steigen jetzt die Preise

WACKER CHEMIE gibt höhere Rohstoff- und Logistikkosten an die Kunden weiter.

Wie der Konzern mitteilte, erhöht er zum 1. Juni die Preise für Harze, Dispersionen und Dispersionspulver um bis zu 15 Prozent, soweit bestehende Kundenverträge dies zulassen. Betroffen seien Produkte aus Europa und den USA.

Der Konflikt im Nahen Osten habe zu erheblichen Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten geführt. Infolgedessen seien die Preise für Energie, Rohstoffe und Logistik deutlich gestiegen, so WACKER CHEMIE. Besonders betroffen sei das globale Polymergeschäft.

DJG/mgo/ros

DOW JONES