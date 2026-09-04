Aureus Greenway Holdings Aktie

Aureus Greenway Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407WA / ISIN: US05156D1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Charleston 04.09.2026 16:01:40

WACKER CHEMIE-Aktie im Minus: Konzern hält an Werk in Tennessee fest

WACKER CHEMIE-Aktie im Minus: Konzern hält an Werk in Tennessee fest

WACKER CHEMIE plant nicht, sein Polysilizium-Werk in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee zu schließen.

"Wir haben keine Pläne den Standort Charleston zu schließen", teilte eine Unternehmenssprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte mit Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, dass WACKER CHEMIE in den kommenden Wochen entscheiden will, ob das Werk geschlossen wird. Das Werk mit 600 Beschäftigten stehe aufgrund der US-Handelspolitik vor dem möglichen Aus, so der Bericht. Die von der US-Regierung als Schutz für die heimische Chip-Industrie gedachten Maßnahmen hätten die letzten noch verbliebenen Kunden des Werks vergrault, so Reuters. Polysilizium wird für Chips und Solarmodule verwendet. Auslöser sei eine Proklamation des Weißen Hauses von Anfang August, die den Informanten zufolge den Kauf von US-Polysilizium anreizen soll.

Laut Unternehmenssprecherin führt der Münchener Spezialchemiekonzern derzeit "konstruktive Gespräche mit der US-Regierung", wie deren erklärtes Ziel erreicht werden kann. Denn die Proklamation für Polysilizium in ihrer jetzigen Fassung unterstütze nicht wirksam die Verwendung von in den USA produziertem Polysilizium. Angesichts der laufenden Gespräche sei "es zu früh, um die Auswirkungen auf das US-Polysiliziumgeschäft von Wacker zu bewerten", so die Unternehmenssprecherin.

WACKER CHEMIE produziert seit 2016 Polysilizium in Tennessee. Der Konzern hatte bei Inbetriebnahme nach eigenen Angaben 2,5 Milliarden US-Dollar in das Werk investiert.

Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,64 Prozent tiefer bei 92,30 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren
WACKER CHEMIE-Aktie höher: Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen
WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA beflügelt

Bildquelle: WACKER Chemie

Nachrichten zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs 3,70 -1,86% Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs
WACKER CHEMIE AG 91,90 -2,70% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen