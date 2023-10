WACKER CHEMIE-Aktie indes fester: UBS reduziert Ziel für WACKER CHEMIE

Er habe nach den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns WACKER CHEMIE seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) gesenkt, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geringe Verschuldung biete aber finanziellen Schutz und ermögliche Wachstumsinvestitionen, was der mittelfristigen Absatzerholung helfen sollte, begründete er das unveränderte Anlagevotum.

Die WACKER-Aktie legt via XETRA am Montag zeitweise 0,85 Prozent auf 113,35 Euro zu.

