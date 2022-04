WACKER CHEMIE-Aktie legt zu: Ab 2024 in deutscher Impfstoffbereitschaft

Wie der Münchener MDAX-Konzern mitteilte, wird er entsprechend mehr als 80 Millionen Euro jährlich in den Ausbau seiner Kapazitäten investieren.

Im Falle des Andauerns der Covid-19 Pandemie oder einer neuen Pandemie sollen Wacker und Corden Pharma 80 Millionen Impfstoff-Dosen pro Jahr herstellen. Es bestehe die Option, dass die Bundesregierung das Volumen auf 100 Millionen Dosen pro Jahr erhöht. Für das Bereithalten der entsprechenden Produktionskapazitäten erhalten die Unternehmen ein jährliches Bereitschaftsentgelt.

WACKER CHEMIE zufolge hat sich der Konzern zusammen mit Corden Pharma, der Pharma-Marke der International Chemical Investors Group (ICIG) als Bietergemeinschaft für die Produktionsbereitschaft von Impfstoffen auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) beworben. Wie die Unternehmen mitteilten, erhielten sie nun neben vier weiteren Unternehmen den Zuschlag.

Wacker will am Biotech-Standort in Halle die Produktion um vier Produktionslinien erweitern und im Zuge dessen dort mehr als 200 Mitarbeiter einstellen. Der Standort soll in ein Kompetenzzentrum für die mRNA-Produktion ausgebaut werden.

Corden Pharma wiederum ist für die Herstellung von Lipiden unter anderem für die Lipid-Nanopartikel zuständig, die dafür sorgen, dass der Wirkstoff umschlossen und so sicher in die Körperzellen transportiert wird. Außerdem übernimmt Corden Pharma die aseptische Abfüllung und Verpackung des in Halle hergestellten und formulierten mRNA-Impfstoffes.

Ab dem Start der Bereitschaftsphase 2024 halten Wacker und Corden Pharma Produktionskapazitäten für den Bedarfsfall vor. Tritt dieser ein, stellt die Bundesregierung den Kontakt zu dem Unternehmen her, das den jeweiligen mRNA-Impfstoff, der produziert werden soll, entwickelt hat. Wacker und Corden Pharma übernehmen dann gemeinsam die Produktion des mRNA-Impfstoffes. Ein Großteil der Produktion soll in Deutschland erfolgen, alle Produktionsschritte innerhalb der Europäischen Union.

Via XETRA klettert die WACKER CHEMIE-Aktie zwischenzeitlich um 1,18 Prozent auf 162,40 uro.

FRANKFURT (Dow Jones)