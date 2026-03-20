WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Nahost-Konflikt 20.03.2026 16:08:42

WACKER CHEMIE-Aktie schwächelt: Preiserhöhungen für Silikon geplant

WACKER CHEMIE-Aktie schwächelt: Preiserhöhungen für Silikon geplant

WACKER CHEMIE erhöht ab 1. April die Preise für Siliconprodukte.

Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, führt der Konflikt im Nahen Osten zu erheblichen Störungen in den globalen Lieferketten und damit zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik.

Der Chemiekonzern arbeite daran, die Auswirkungen für seine Silicon-Kunden so gering wie möglich zu halten. Kunden des Geschäftsbereichs würden entsprechend informiert.

Laut Mitteilung erwirtschaftete WACKER CHEMIE 2025 im Geschäftsbereich Silicones rund 50 Prozent des Konzernumsatzes. Das Münchener Unternehmen sei einer der weltweit größten Hersteller von Siliconprodukten mit über 2.800 hoch spezialisierten Produkten. Die Palette reicht den Angaben zufolge von siliconbasierten Ölen, Emulsionen, Harzen, Elastomeren und Dichtstoffen über Silane und silanterminierte Polymere bis hin zu pyrogener Kieselsäure. Verwendung finden diese unter anderem in den Bereichen Automobil, Bau, Chemie, Kosmetik, Medizintechnik, Energie und Elektronik, Papier und Textil.

Bereits am 13. März hatte WACKER CHEMIE Preiserhöhungen für Polymerprodukte zum 1. April angekündigt und dies ebenfalls mit den Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten begründet.

Die WACKER CHEMIE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent auf 70,45 Euro.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES

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Bildquelle: WACKER Chemie

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