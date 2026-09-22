WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Deinvestition
|
22.09.2026 20:45:00
WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Beteiligung soll schrumpfen
Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstoßen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält WACKER CHEMIE 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.
Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte WACKER gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
18:05
|Wacker Chemie reduziert Siltronic-Anteil weiter: Platziert 2,2 Millionen Aktien (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|WACKER CHEMIE-Aktie dennoch in Rot: Konzern schärft Strategie für profitables Wachstum (finanzen.at)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|ROUNDUP: Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Lichtblick im Quartal (dpa-AFX)
|
17.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|87,75
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.