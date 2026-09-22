WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Deinvestition 22.09.2026 20:45:00

WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Beteiligung soll schrumpfen

WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Beteiligung soll schrumpfen

WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen.

Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstoßen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält WACKER CHEMIE 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.

Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte WACKER gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.

DOW JONES

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So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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