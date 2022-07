WACKER CHEMIE-Aktie verliert: WACKER CHEMIE investiert 200 Millionen US-Dollar in Ausbau des US-Standorts

WACKER CHEMIE will für mehr als 200 Millionen US-Dollar den Standort Charleston im US-Bundesstaat Tennessee um einen neuen Produktionskomplex für Silicone erweitern.

Wie der Münchener Chemiekonzern WACKER CHEMIE mitteilte, ist das Ausbauprojekt, im Zuge dessen mehr als 200 Arbeitsplätze entstehen sollen, auf mehrere Jahre angelegt. Eine Machbarkeitsstudie habe begonnen. Geplant sei zunächst der Aufbau von Anlagen für die Herstellung von hochtemperaturvernetzendem Festsiliconkautschuk und von Silicondichtstoffen zum Beispiel für die Baubranche sowie von Zwischenprodukten. In weiteren Phasen sollen dann Produktionsanlagen für andere Produktgruppen hinzukommen - etwa für silanterminierte Polymere, die unter anderem als Bindemittel für die Formulierung von hochwertigen Kleb- und Dichtstoffen, Flüssigabdichtungen und umweltfreundlichen Parkettklebern dienen. Seit 2015 stellt WACKER CHEMIE in Charleston bereits hochreines Polysilicium für die Halbleiter- und die Solarindustrie her, seit 2019 auch pyrogene Kieselsäure.

Damit soll Charleston zu einem vollintegrierten Verbundstandort ausgebaut und das Wachstum beschleunigt werden. Der MDAX-Konzern will bis 2030 den Umsatz auf mehr als 10 Milliarden Euro steigern und eine EBITDA-Marge von über 20 Prozent erreichen.

Die WACKER CHEMIE-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,31 Prozent auf 130,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)