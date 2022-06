WACKER CHEMIE-Aktie vorbörslich stärker: WACKER CHEMIE wegen hoher Nachfrage zuversichtlicher für das zweite Quartal

Wie das -Unternehmen mitteilte, rechnet es im laufenden zweiten Quartal mit einem operativen Ergebnis oberhalb der Markterwartungen. Zudem kündigte WACKER CHEMIE an, die aktuelle Jahresprognose zu überarbeiten und nach oben anzupassen.

Im laufenden Quartal rechnet WACKER CHEMIE mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 600 Millionen Euro nach 327 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz sieht der Konzern bei rund 2,1 Milliarden Euro nach 1,5 Milliarden Euro in der Vergleichsperiode 2021. Der aktuelle Marktkonsens für das EBITDA im zweiten Quartal steht laut Vara Research bei 498 Millionen Euro.

Bei der Überprüfung der aktuellen Jahresprognose sollen sowohl die gegenwärtig anhaltend starke Nachfrage als auch die Risiken aus den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie den geopolitischen Entwicklungen berücksichtigt werden. Die neue Prognose soll am 28. Juli mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts veröffentlicht werden.

Die aktuelle Jahresprognose des Konzerns lautet auf einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro und ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro.

WACKER CHEMIE-Aktie vorbörslich erholt - Höhere Prognose angekündigt

Eine von WACKER CHEMIE angekündigte Anhebung der Ergebnisprognose kommt am Dienstag bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an. Der zuletzt mit dem Gesamtmarkt abgestrafte Kurs des Spezialchemiekonzerns zog im Tradegate-Handel mit knapp 170 Euro um vier Prozent an zum Xetra-Schluss, nachdem er am Vortag auf das niedrigste Niveau seit fast drei Wochen abgesackt war. Er orientierte sich damit zurück am 21-Tage-Durchschnitt, der bei 169,62 Euro verläuft.

WACKER CHEMIE will nach einem überraschend erfolgreichen Quartal in den kommenden Wochen seine Ergebnisprognose für 2022 überarbeiten und nach oben anpassen. Das neue Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) könnte bei über 2 Milliarden Euro liegen, sagte daraufhin der UBS-Analyst Geoff Haire in einem ersten Kommentar. Für Gewissheit müssen Anleger aber noch warten: WACKER will die überarbeiteten Ziele im Rahmen des Halbjahresberichtes am 28. Juli veröffentlichen. FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)