WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Sparprogramm
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08.05.2026 16:26:00
WACKER CHEMIE-Aktie zieht an: 1.600 Stellen sollen gestrichen werden
In Deutschland erfolgt der Stellenabbau über ein Freiwilligenprogramm mit Altersteilzeitregelungen und Aufhebungsverträgen. Auch leisten alle Deutschland-Beschäftigten bis 2028 einen "temporären Sozialbeitrag", bestehend aus 4 Prozent Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung. Daraus ergibt sich laut Mitteilung "der erforderliche finanzielle Spielraum, um betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen".
Im einzelnen sollen am weltweit größten WACKER-Standort in Burghausen 1.300 Arbeitsplätze abgebaut werden, in Nünchritz 200 Stellen, am Unternehmenssitz in München 60 Stellen sowie an weiteren WACKER-Standorten in Deutschland insgesamt 50 Stellen, so der MDAX-Konzern. Dabei haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf einen detaillierten Umsetzungsplan geeinigt, der unter anderem die Zusammenlegung von Betrieben in der Produktion, die Flexibilisierung des Schichtsystems und Verlagerungen an internationale Service-Hubs vorsieht.
"An unseren internationalen Standorten haben wir bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die uns flexibler, effizienter und schneller machen", sagte WACKER-CEO Christian Hartel. "Nun geht es auch in Deutschland in die Umsetzung."Auf XETRA zeigt sich das Papier zeitweise mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 94,50 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
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