WACKER CHEMIE erweitert US-Fertigungskapazitäten für mRNA und Proteinproduktion

WACKER CHEMIE baut in den USA seine Kapazitäten für die mRNA- und Proteinproduktion als Zulieferer für die Pharmaindustrie aus.

Damit will der MDAX -Konzern die gestiegene Nachfrage nach Auftragsherstellern für die Lieferung verschiedener Komponenten für nukleinsäure-basierte Gentherapien im US-Markt bedienen.

Wie der Münchener Chemiekonzern mitteilte, erweitert die US-Tochter WACKER Biotech US, ein auf die fermentative Herstellung von Plasmid-DNA (pDNA) spezialisierter Auftragshersteller für die Phamarindustriem, ihre mRNA- und Proteinproduktion. Bisher bietet WACKER Biotech US mit Sitz in San Diego mehrere pDNA-Fermentationslinien mit einer Jahreskapazität von bis zu 650 Litern.

WACKER Biotech US schafft nun zusätzliche Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im Bereich der Arzneimittel für neuartige Therapien. Dadurch könnten nun mRNA und rekombinante Proteine für die Anforderungen der Forschung und klinischen Entwicklung produziert werden.

Die Erweiterung soll das Wachstum im Segment Biosolutions unterstützen.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich nicht zu der Höhe des Investitionsvolumens äußern.

DJG/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)