30.01.2026 06:31:29
WACKER CHEMIE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
WACKER CHEMIE hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,37 EUR sowie einem Umsatz von 1,26 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 15,340 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 4,85 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat WACKER CHEMIE 5,49 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,72 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,831 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 5,46 Milliarden EUR festgelegt.
