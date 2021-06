WACKER CHEMIE hebt Prognose für 2021 an

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, geht er 2021 nun von einem Umsatz von etwa 5,5 (2020: 4,69) Milliarden Euro aus. Bislang hatten die Münchener ein Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich angepeilt. Das EBITDA sieht WACKER CHEMIE in diesem Jahr nun bei 900 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen einen Anstieg des EBITDA um 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau von 666 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Für das laufende zweite Quartal rechnet WACKER CHEMIE mit einem Umsatz von etwa 1,5 Milliarden und einem EBITDA zwischen 300 und 350 Millionen Euro.

Als Gründe für die höheren Erwartungen nannte WACKER die weiterhin positive Entwicklung der Polysiliciumpreise sowie die starke Nachfrage in den Chemiebereichen. Gleichzeitig würden jedoch höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA voraussichtlich mit mehr als 300 (bisherige Prognose: mehr als 200) Millionen Euro belasten, was in der aktuellen Prognose allerdings berücksichtigt sei.

FRANKFURT (Dow Jones)