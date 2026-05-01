WACKER CHEMIE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WACKER CHEMIE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,160 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,92 Prozent zurück. Hier wurden 1,41 Milliarden EUR gegenüber 1,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,146 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,40 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.at