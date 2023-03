WACKER CHEMIE schüttet mehr an Anleger aus - Aktie legt zu

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Münchener Chemiekonzern WACKER CHEMIE mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinnen. Bereits im Januar und Februar habe sich die Entwicklung in sinkender Nachfrage "in einer Reihe von Abnehmerbranchen" bemerkbar gemacht.

Die Mittelfristziele für 2030 bestätigte der MDAX-Konzern, er will aber im Jahresdurchschnitt etwas schneller wachsen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre für 2022 eine Dividende von 12,00 Euro je Aktie bekommen, nach 8,00 Euro ein Jahr zuvor und 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2020.

Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für WACKER CHEMIE nach endgültigen Zahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag des Spezialchemieunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Jahr biete leichtes Potenzial nach oben in Relation zu den Konsensschätzungen. Die Aussichten für den freien Mittelfluss bewegten sich unterdessen unter den Erwartungen.

Prognose 2023 nimmt verhaltenes 1H an

Wacker Chemies Prognose für das laufende Jahr nimmt CEO Christian Hartel zufolge eine "eher verhaltene" Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr an. Der Konzern sei "etwas optimistischer" für das zweite Halbjahr, sagte Hartel auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns. Nach Aussage von CFO Tobias Ohler nimmt die Prognose 2023 "deutlich rückläufige Rohstoffkosten" an, rückläufige Kosten für Logistik und - die im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose noch - leicht höhere Energiepreise.

In den vergangenen Wochen haben sich Ohler zufolge jedoch die Energiekosten zum Besseren entwickelt, so dass das Preisniveau eventuell im Gesamtjahr auf ähnlichem Niveau wie 2022 landen könnte. Mehrkosten für Rohstoffe, Logistik und Energie hatten 2022 den operativen Gewinn um 1,3 Milliarden Euro geschmälert.